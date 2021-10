Der neue Präsident der Finanzaufsicht BaFin sieht die Bonner Behörde bei ihrem Umbau noch längst nicht am Ziel. „Die Umsetzungsgeschwindigkeit und die Breite der BaFin-Reform beeindrucken mich“, sagte Mark Branson am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies. Das sei aber erst der Anfang einer langfristigen Weiterentwicklung der Finanzaufsicht. „Es braucht Zeit, bis wir überall auf dem angestrebten Niveau ankommen. Aber die Richtung stimmt, und die Motivation ist hoch.“