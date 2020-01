Erneute Proteste: Demonstranten in Hongkong greifen HSBC-Filialen an

Europas größtes Geldhaus, das den Großteil der Einnahmen in Asien erwirtschaftet, wird zunehmend in die politischen Unruhen in Hongkong hineingezogen. Demonstranten griffen Bank-Filialen an und besprühten die Fassade der Zentrale mit Graffitis. Sie demonstrierten damit gegen die Schließung eines Kontos der regierungskritischen Spark Alliance nach der Verhaftung von vier Mitgliedern der Organisation.