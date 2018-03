Erste Stellungnahme: Deutsche-Bank-Chef Cryan wendet sich in einem Brief an seine Mitarbeiter

FrankfurtErstmals seit Beginn der Führungsdebatte in der Deutschen Bank hat sich Vorstandschef John Cryan zu Wort gemeldet. „Leider geht es rund um unsere Bank alles andere als ruhig zu – einmal mehr sind wir in den Schlagzeilen“, schrieb er in einem Brief an die Mitarbeiter. In den vergangenen Tagen habe er mit einigen der Mitarbeiter gesprochen und wisse um ihre Sorgen, dass die Gerüchte nicht gut für die Bank sind.