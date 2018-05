Erstes Quartal: Russische Wirtschaft bleibt hinter den Erwartungen zurück

MoskauDie russische Wirtschaft ist der Zentralbank des Landes zufolge zu Jahresbeginn geringer gewachsen als zunächst vorhergesagt. Für das erste Quartal werde nun von einem Plus von 1,3 bis 1,5 Prozent zum Vorjahr ausgegangen, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Dokument. Bislang waren 1,5 bis 1,8 Prozent erwartet worden. Grund sei unter anderem das kalte Wetter, das die Baubranche in Mitleidenschaft gezogen habe.