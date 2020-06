Ertragsquelle: Schweizer Regierung will Postfinance Kreditgeschäft ermöglichen

Die Schweizer Regierung will die Einschränkungen für den in Staatsbesitz stehenden Finanzkonzern Postfinance lockern und dem Unternehmen den Einstieg in das Hypotheken- und Kreditgeschäft erlauben. Im Zuge der seit 2008 anhaltenden Niedrigzinsphase seien die Einnahmen von Postfinance stark zurückgegangen und ohne Gegenmaßnahmen drohe eine weitere Schrumpfung, erklärte die Regierung am Freitag.