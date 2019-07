Erweiterter Vorstand Deutsche Bank holt neuen IT-Chef

15. Juli 2019 , aktualisiert 15. Juli 2019, 14:30 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Deutsche Bank will massiv in ihre veraltete und anfällige IT investieren. Mit Neil Pawar hat das Geldhaus nun einen neuen IT-Chef an Bord geholt.