ESG-Kriterien: EU-Aufsicht ruft Banken zur Erstellung zehnjähriger Klimapläne auf

Die EU-Bankenaufseher haben die Geldhäuser in der Ländergemeinschaft zur Erarbeitung zehnjähriger Pläne für den Umgang mit Klimarisiken aufgerufen. Die Finanzinstitute sollen darlegen, wie sie Gefahren für ihre Geschäfte im Zusammenhang mit den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – in Fachkreisen „ESG“ abgekürzt – bewältigen wollen, wie die EU-Bankenbehörde EBA am Mittwoch mitteilte.