Essener Energiekonzern: Steag will Mehrheit an Kohlekraftwerk Bergkamen von RWE übernehmen

DüsseldorfDer Essener Energiekonzern Steag will vom Versorger RWE die Mehrheitsbeteiligung an dem gemeinsamen Steinkohlekraftwerk Bergkamen übernehmen. Steag habe eine Option dazu gezogen und die Pläne beim Bundeskartellamt angemeldet, bestätigte der Konzern am Dienstag Informationen der Nachrichtenagentur Reuters.