EU-Ausstieg: Brexit kostet London weniger Jobs als befürchtet

LondonDie mit dem EU-Ausstieg verbundene Abwanderung von Arbeitsplätzen aus dem Finanzzentrum London wird laut einem Währungshüter geringer ausfallen als zunächst befürchtet. Der für Aufsichtsfragen zuständige Vizechef der Bank of England (BoE), Sam Woods, räumte am Donnerstag vor einem Parlamentsausschuss ein, dass die von ihm 2017 genannte Zahl von rund 10.000 betroffenen Stellen wohl zu hoch gegriffen war: „Ich denke, dass sie im Bereich zwischen 5.000 und 10.000 liegen wird.“ Die Tendenz gehe dahin, dass die Zahl letztlich eher am unteren als am oberen Ende dieser Spanne liegen werde.