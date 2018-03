EU-Ausstieg der Briten: Bis zu sieben Milliarden Euro Mehrbelastung für Deutschland nach Brexit

BerlinIm Bundesfinanzministerium wird einem Magazinbericht zufolge für die Zeit nach dem Brexit mit einer zusätzlichen jährlichen Belastung des Haushalts von sechs bis sieben Milliarden Euro gerechnet. Diese Schätzung sei von Fachleuten des Ministeriums genannt worden, berichtet „Focus“ unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Darin sei nicht nur der deutsche Beitrag berücksichtigt, der zum Ausgleich der nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens fehlenden 14 Milliarden Euro in den Brüsseler Haushalt fließen soll. Die Experten hätten in ihre Berechnungen auch das Ende des Rabattsystems für Zahlungen der Mitgliedsländer an die EU einbezogen.