EU-Austritt: Banken könnten wegen Brexit 800 Milliarden Euro nach Frankfurt verlagern

Unterdessen verzögert sich die Entstehung von Arbeitsplätzen in Frankfurt im Zuge des Brexits. „Wir halten an dem von uns am Tag 1 nach dem Brexit-Referendum geschätzten Potenzial von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen für Frankfurt fest“, sagte Väth. Aus den ursprünglich erwarteten fünf Jahren für die Verlagerung von Arbeitsplätzen ab dem Zeitpunkt des Referendums im Juni 2016 würden nun acht Jahre.