EU-Austritt: Nach dem Brexit: UBS will EU-Geschäft in Frankfurt bündeln

FrankfurtUBS Group AG hat Frankfurt als Drehkreuz für die Europäische Union nach dem Brexit gewählt und trifft Vorbereitungen für ein Worst-Case-Szenario, dass Großbritannien ohne eine Einigung aus dem Block ausscheidet, sagt Chief Executive Officer Sergio Ermotti. Die Schweizer Bank habe die Entscheidung vor einigen Wochen getroffen, sagte Ermotti am Montag in einem Interview mit Bloomberg Television in Singapur.