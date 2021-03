EU-Bankenbehörde: Banken sollen Kennziffer für Anteil „grüner“ Geschäfte angeben

Geldhäuser in der Europäischen Union sollen nach dem Willen der EU-Bankenbehörde EBA künftig ihre Investoren stärker über Fortschritte beim Thema Nachhaltigkeit und Umwelt informieren. Die Aufseher veröffentlichten am Montag Vorschläge zu technischen Standards, wie Banken über ihre Risiken in Sachen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsbelange (ESG) berichten sollen.