 EU-Kartellamt: EU-Kommission hat Banken wegen Anleihenkartell im Visier

BrüsselDas EU-Kartellamt nimmt vier Banken wegen des Verdachts auf Absprachen beim Handel mit Dollar-Anleihen ins Visier. Die Geldhäuser sollen von 2009 bis 2015 mehrfach sensible Geschäftsinformationen ausgetauscht und sich in Bezug auf die Preise für bestimmte Dollar-Anleihen abgesprochen haben, teilte die EU-Kommission, die in der EU das oberste Kartellamt ist, am Donnerstag mit.