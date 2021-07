EU-Kommission Bargeldgrenze und neue Behörde: EU holt zum Schlag gegen Geldwäsche aus

Das Problem der Geldwäsche in Europa ist enorm. „Schätzungen zufolge belaufen sich verdächtige Transaktionen innerhalb Europas auf mehrere Hundert Milliarden Euro“, teilte jüngst der Europäische Rechnungshof mit. Geld, das zumeist mit Leid verbunden verdient wird – etwa durch Zwangsprostitution, Menschen- und Waffenhandel, Drogengeschäfte oder Erpressung – wird so in den normalen Wirtschaftskreislauf geschleust. „Beinahe jede kriminelle Aktivität wird mit dem Ziel Profit zu generieren ausgeführt“, heißt es vom Bundeskriminalamt.