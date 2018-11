Euribor-Affäre: Citigroup und JP Morgan zahlen 182,5 Millionen US-Dollar

New YorkDie US-Großbanken Citigroup und JP Morgan legen einen Rechtsstreit um die Manipulation des Referenzzinssatzes Euribor mit der Zahlung von 182,5 Millionen US-Dollar bei. Eine entsprechende Einigung wurde mit dem US-Bezirksgericht in Manhattan erzielt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Nicht verbunden mit der Zahlung ist ein Schuldeingeständnis. Ein Richter muss der Einigung noch zustimmen. Die beiden Geldhäuser lehnten eine Stellungnahme am Freitag ab.