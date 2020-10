Euro-Raum: EZB-Bankenaufseherin sieht Gefahr einer erneuten Rezession

Die Euro-Zone könnte aus Sicht von EZB-Bankenaufseherin Kerstin af Jochnick wegen der neuen Einschränkungen des Wirtschaftslebens in vielen Länder erneut in eine Rezession fallen. Das wirtschaftliche Basisszenario in den bisherigen EZB-Prognosen könne nicht als gegeben angenommen werden, sagte die Bankenwächterin am Donnerstag auf einer Konferenz. „Und die Möglichkeit einer erneuten Rezession kann bislang nicht ausgeschlossen werden.“ Die neuen Beschränkungen, um die steigenden Infektionszahlen zu bekämpfen, würden erneut die Unsicherheit für Hauhalte, Unternehmen und Banken erhöhen.