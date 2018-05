Euro-Rettungsschirm: ESM-Chef Regling glaubt an Schulden-Rückzahlung der Griechen

Was die Zukunft des ESM selbst angehe, so könnte der einige neue Aufgaben übernehmen, um die Währungsunion krisenfester zu machen. So könnte er die Letztabsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfond (SRF) für notleidende Banken und eine stärkere Rolle bei künftigen Krisenprogrammen übernehmen sowie künftig bei Umschuldungen mitwirken.