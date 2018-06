Euro-Rettungsschirm: EU-Staaten bauen Notfallrettung für Banken aus

BrüsselDie EU-Staats- und Regierungschefs wollen großen Banken bei Problemen notfalls über den milliardenschweren Euro-Rettungsfonds ESM aus der Patsche helfen. Der ESM soll künftig die sogenannte Letztabsicherung für den Bankenabwicklungsfonds SRF übernehmen, heißt es am Freitag in Brüssel in der Abschlusserklärung für den EU-Gipfel. Die Funktion soll über eine Kreditlinie über die Bühne gehen, die die Größe des Bankennotfonds selbst haben soll - also ungefähr 55 Milliarden Euro.