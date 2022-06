Euro-Zone: Bundesbank-Präsident hält im September kräftigen Zinsschritt der EZB für möglich

Die EZB kündigte am Donnerstag in Amsterdam angesichts der rasant steigenden Inflation für ihre Juli-Sitzung die erste Zinserhöhung seit elf Jahren an. Die EZB wolle dann die wichtigsten Leitzinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte anheben. Für ihr Zinstreffen im September peilt sie einen zweiten Schritt nach oben an. Wie stark dieser ausfallen wird, ist noch offen.