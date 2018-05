Euro-Zone: Draghi will Haushaltspolitik in Europa stärker verzahnen

FrankfurtEZB-Präsident Mario Draghi fordert in der Haushaltspolitik gemeinsame Maßnahmen in der Euro-Zone. Damit könne verhindert werden, dass Länder im Krisenfall zu stark auseinanderdriften, sagte Draghi am Freitag auf einer Veranstaltung in Florenz laut Redetext. Es könne so „eine Extraschicht an Stabilisierung“ geschaffen werden. Die rechtliche Ausgestaltung sei aber nicht einfach. Geltende Verträge müssten beachtet werden.