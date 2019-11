Euro-Zone: Frankreichs Notenbank-Chef sieht Talsohle bei Zinsen allmählich erreicht

Der französische Notenbank-Gouverneur, der seinen Vortrag in Deutsch hielt, trat zudem für eine Klarstellung des Inflationsziels der Währungshüter ein. Dieses müsse den Wirtschaftsakteuren, den Unternehmen und Haushalten, besser erklärt werden. „Diese Klarstellung ist wesentlich, damit sie ihre Inflationserwartungen besser anpassen können.“ Die EZB strebt knappt zwei Prozent Inflation als Optimalwert für die Wirtschaft an, verfehlt dieses Ziel aber bereits seit Frühjahr 2013. Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in Aussicht gestellt, die Notenbank-Strategie auf den Prüfstand zu stellen. Letztmalig geschah dies vor 16 Jahren.