Europa: Arbeitslosigkeit in Eurozone auf tiefstem Stand seit fast zehn Jahren

Eurostat geht davon aus, dass im Juli 13,38 Millionen Menschen arbeitslos waren und damit 73.000 weniger als im Monat zuvor. Die Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich in der gesamten Eurozone. „Über ein Jahr betrachtet fiel die Arbeitslosenquote im Juli 2018 in allen Mitgliedstaaten“, hieß es in der Mitteilung. Am deutlichsten waren die Rückgänge in Zypern, Griechenland und Portugal.