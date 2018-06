Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung: Der russische Oligarch Abramowitsch beendet seinen Streit mit der EBWE nach Jahren außergerichtlich

Abramowitsch, Besitzer des britischen Fußballclubs Chelsea, war im Mai persönlich beim Prozessauftakt erschienen. Die Entwicklungsbank hatte die Zahlung einer alten Schuld in Höhe von mehr als 46 Millionen Franken (39,6 Millionen Euro) plus Zinsen gefordert. Der Fall ging auf einen Kredit der Entwicklungsbank an eine russische Bank aus dem Jahr 1997 zurück. Die russische Bank ging pleite. Abramowitschs Firma Runicom, die Öl vermarktet, hatte Geschäftsbeziehungen mit diesem Geldinstitut und sollte die Schulden an die EBWE zurückzahlen. Der Fall beschäftigte Gerichte in Russland und in der Schweiz seit Jahren.