Europäische Bankenunion: EZB-Direktorin Lautenschläger plädiert für europäische Einlagensicherung

Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet auf absehbare Zeit jedoch nicht mit einer gemeinsamen Sicherung von Bankeinlagen. Zunächst sei ein Abbau von Risiken in den Bilanzen der Geldhäuser auf nationaler Ebene notwendig. In Deutschland fürchten Gegner einer europäischen Einlagensicherung, dass heimische Institute in Haftung genommen werden, wenn Banken in anderen Mitgliedsländern in Schieflage geraten.