Europäische Geldhäuser: EZB warnt – Banken dürfen nicht an falscher Stelle sparen

FrankfurtDie EZB hat die Geldhäuser der Euro-Zone davor gewarnt, an den falschen Stellen zu sparen. Zwar müssten sie ohne Zweifel die Kosten senken, sagte die oberste Bankenwächterin der Europäischen Zentralbank (EZB), Daniele Nouy, am Donnerstag auf einer Konferenz in Frankfurt laut Redetext. Kritische Funktionen für das Aufdecken von Risiken sollten aber ausgenommen werden. „Sie dürfen beispielsweise keine Kürzungen beim Risikomanagement, bei der Regelüberwachung und bei der Innenrevision vornehmen.“ Denn diese spielten eine Schlüsselrolle für das Erkennen, Abschätzen und Entschärfen neuer Gefahren.