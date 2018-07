Europäische Tochtergesellschaft: Chinesische Investmentbank CICC zieht es wegen Brexit nach Frankfurt

Die China International Capital Corporation (CICC) ist in Europa bislang nur in Großbritannien mit einer Tochtergesellschaft vertreten. Um auch nach dem EU-Austritt Großbritanniens im März 2019 ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union anbieten zu können, braucht die chinesische Investmentbank wie andere Institute auch eine Gesellschaft mit EU-Banklizenz. Frankfurt konkurriert unter anderem mit Paris und Dublin, die sich ebenfalls erhoffen, Nutznießer des Brexit zu werden.