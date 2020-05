Europäische Union EU-Bürgerbeauftragte rügt Wechsel von Bankenaufsicht zur Finanzlobby

Im Herbst hatte die Association for Financial Markets in Europe (AFME) mitgeteilt, EBA-Exekutivdirektor Adam Farkas werde zum Februar 2020 ihr neuer Chef. O'Reilly betonte, Seitenwechsel seien generell schwierig. Es gebe ein Recht auf Arbeit, doch müssten auch Interessen der Allgemeinheit gewahrt werden. „Dieses Interesse wird nicht immer ausreichend verstanden oder sogar heruntergespielt“, kritisierte O'Reilly. EU-Institutionen müssten jedoch höchsten Standards genügen