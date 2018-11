Europäische Union: EZB-Ratsmitglied Villeroy sieht EU auf ungeordneten Brexit vorbereitet

TokioEZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sieht die Europäische Union für den Fall eines ungeregelten Ausstiegs Großbritanniens gewappnet. „Sollten wir ein No-Deal-Szenario bekommen, was wir uns nicht wünschen, sind wir auf der europäischen Seite vorbereitet“, sagte Villeroy am Montag in einem Vortrag an der Keio Universität in Tokio.