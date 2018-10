Europäische Union: Haushaltsstreit vergrößert Sorgen um Italiens Banken

Lega-Chef Matteo Salvini hatte am Donnerstag Unterstützung für Banken oder Firmen in Aussicht gestellt, die in Schwierigkeiten geraten. Details nannte er allerdings nicht. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte dem französischen Fernsehsender CNews, bislang gebe es noch keine Ansteckungseffekte durch die Situation in Italien. „Wir sind nicht in einem Prozess, der die nächste Krise auslöst.“