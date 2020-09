Europäische Union: Kommission macht neuen Vorstoß zur Vertiefung der Kapitalmarktunion

Insgesamt will sich die EU-Behörde verpflichten, 16 Schritte zur Vollendung der Kapitalmarktunion (CMU) in den nächsten zwei Jahren einzuleiten und die Wirtschaft bei der Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen. „Die CMU kann nicht in einem Zug geschaffen werden,“ heißt es in dem Papier.