Europäische Zentralbank: Belgiens Notenbankchef erwartet gemächliche Rückkehr zu strafferer Geldpolitik

FrankfurtDie Rückkehr zu einer strafferen Geldpolitik im Euro-Raum wird nach Einschätzung von Belgiens Notenbankchef Jan Smets gemächlich voranschreiten. Die Europäische Zentralbank habe am Donnerstag ihren bisherigen Zinsausblick bestätigt, sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag auf einer Veranstaltung in Brüssel. „Daraus folgt, dass wir einen sehr graduellen Prozess der geldpolitischen Normalisierung voraussehen.“ Die Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft würden so sehr günstig bleiben.