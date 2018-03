Europäische Zentralbank: Entscheidung über Zukunft der Anleihenkäufe könnte im Sommer fallen

WienDie Europäische Zentralbank (EZB) wird aus Sicht von Österreichs Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny wahrscheinlich im Sommer über die Zukunft ihrer billionenschweren Anleihenkäufe entscheiden. Falls dann die Entwicklung wie erwartet verlaufen sei, gebe es die Möglichkeit, die Käufe erheblich zu drosseln und in Richtung Programm-Ende zu gehen, sagte Nowotny am Dienstag auf einer Veranstaltung in Wien.