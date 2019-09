Europäische Zentralbank: EZB-Bankenaufsicht mahnt Geldhäuser zur Eile bei Brexit-Vorbereitungen

Angesichts eines drohenden Brexits ohne Abkommen fordert die EZB-Bankenaufsicht die Geldhäuser auf, die Vorbereitungen für den britischen EU-Ausstieg zu forcieren. „Banken sollten nun die Umsetzung ihrer Brexit-Pläne beschleunigen, so dass sie voll vorbereitet sind für den Fall eines harten Brexit Ende Oktober“, sagte der oberste EZB-Bankenwächter, Andrea Enria, am Mittwoch in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Aufseher stünden in direktem Kontakt mit den Banken. Von Anfang an sei betont worden, dass sich die Institute auf alle Eventualitäten vorbereiten sollten.