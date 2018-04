Europäische Zentralbank: EZB-Direktor Coeuré sieht möglicherweise Spielraum für straffere Geldpolitik

Sollte sich das künftig bestätigen, würde ein höher als gedachter neutraler Satz es der EZB erlauben, ihre Geldpolitik anzupassen, sagte der Franzose. Die Notenbank würde dann immer noch die notwendige Unterstützung liefern, damit sich die Inflation in Richtung Zielmarke bewege. Die Währungshüter peilen knapp zwei Prozent als Idealwert für die Wirtschaft an. Dieses Ziel wird jedoch seit Jahren verfehlt. Im März zogen die Verbraucherpreise nur um 1,4 Prozent an.