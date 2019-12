Europäische Zentralbank: EZB-Notenbanker: Geldpolitik bleibt wegen schwacher Inflation locker

Unterdessen verteidigte der scheidende EZB-Direktor Benoit Coeure die ultraexpansive Geldpolitik der Euro-Notenbank in den vergangenen Jahren. Es sei vor allem die fehlende Unterstützung durch die Länder der Euro-Zone gewesen, die dafür verantwortlich sei, dass die Geldpolitik immer tiefer in ihren Instrumentenkasten gegriffen habe, sagte er der Zeitung „Liberation“. „Die Politisierung der EZB ist eine Folge der Schwäche der politischen Säule der Wirtschafts- und Währungsunion.“ In Deutschland beispielsweise wurde der Notenbank unter anderem der Vorwurf gemacht, die Grenzen ihres Mandats mit ihrer ultralockeren Politik überschritten zu haben.