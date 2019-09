Europäische Zentralbank: EZB-Ratsmitglied Müller sieht keine starken Argumente für Bondkauf-Neuauflage

”Ich glaube nicht, dass wir jetzt starke Argumente für die Reaktivierung der QE haben“, sagte Müller, der im Juni dem Rat beigetreten war, in einem Interview in Tallinn am Dienstag. „In einer Situation, in der kein Deflationsrisiko besteht, ist es nicht nur unverhältnismäßig, sondern es gibt meiner Meinung nach auch Bedenken bezüglich der Unwirksamkeit. Es könnte einfach nicht sehr produktiv sein.“