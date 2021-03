Europäische Zentralbank: EZB sieht sich für Zähmung der Anleiherenditen gerüstet

„Alles in allem würde ich sagen, dass wir kurzfristig nicht sehr besorgt sein müssen hinsichtlich der Inflation, und mittelfristig werden wir uns das weiterhin sehr sorgfältig anschauen, was wir immer tun.“ Kurzfristig, in den nächsten zwölf Monaten, werde voraussichtlich die Teuerung im Durchschnitt unter dem EZB-Ziel von knapp zwei Prozent bleiben. Die EZB strebt diese Marke als Idealwert für die Wirtschaft an, verfehlt sie aber bereits seit Jahren.