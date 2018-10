Europäische Zentralbank: Haushaltsstreit zwischen EU und Italien dürfte EZB-Zinssitzung überschatten

FrankfurtDer Streit über die Haushaltspläne in Italien bereitet der Europäischen Zentralbank zunehmend Sorgen. Ökonomen erwarten daher am Donnerstag bei der nächsten Zinssitzung mahnende Worte von EZB-Chef Mario Draghi Richtung seines Heimatlandes. „Die EZB wird solange keine Bereitschaft zeigen, Italien zu unterstützen, sofern nicht auch andere Länder unverschuldet mit in die Krise hineingezogen werden,“ sagt BayernLB-Volkswirt Stefan Kipar. Er glaubt nicht, dass sich die Notenbank von Italien zu Änderungen in ihrer Geldpolitik gezwungen sieht.