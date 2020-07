Europäische Zentralbank: Kapitalerleichterungen für Banken sollen verlängert werden

Die Europäische Zentralbank will Insidern zufolge die Banken der Euro-Zone wegen der Corona-Rezession weiter entlasten. Sie sollen ihre Kapital- und Liquiditätspuffer auch künftig voll nutzen können, sagten mehrere mit den EZB-Plänen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Banken inmitten der schwersten Rezession der Nachkriegszeit ausreichend Kredite an Haushalte und Unternehmen gewähren können.