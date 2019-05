Europäische Zentralbank: Kreditvergabe im Euro-Raum wächst wieder etwas stärker

FrankfurtBanken in der Euro-Zone haben ihre Kreditvergabe an Unternehmen wieder etwas stärker ausgeweitet. Die Geldhäuser reichten im April 3,9 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das ist das bislang stärkste Wachstum in diesem Jahr.