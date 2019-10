Europäische Zentralbank: Mario Draghi sieht die Euro-Staaten in der Pflicht

Für ein Ende der umstrittenen Ultratiefzinsen in der Euro-Zone sind aus Sicht von EZB-Präsident Mario Draghi die Staaten viel stärker gefordert. „Eine aktivere Fiskalpolitik im Euro-Raum würde es möglich machen, dass wir unsere Geldpolitik schneller anpassen“, sagte Draghi am Freitag auf einer Veranstaltung in Mailand laut Redetext.