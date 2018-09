Europäische Zentralbank: Österreich strebt EZB-Spitzenposten an

WienÖsterreichs Finanzminister Hartwig Löger will einen Vertreter der Alpenrepublik in das Rennen um einen Spitzenposten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) schicken. „Österreich ist bereit, mehr Verantwortung in Europa zu übernehmen“, sagte der Minister vor Journalisten. „Insbesondere bei der EZB werden wir uns stärker involvieren und uns für eine Position im Direktorium in Stellung bringen.“ Vorstellbar sei für Löger aber auch, dass man sich um einen Platz bei der Bankenaufsicht bemühen werde. Namen möglicher Kandidaten wollte der Finanzminister nicht nennen.