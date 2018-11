Europäische Zentralbank: Privatbanken fordern von EZB Ende „geldpolitischer Exzesse“

BdB-Präsident Peters geht die Kurswende nicht weit genug: „Das Anleihekaufprogramm muss unter allen Umständen zum Jahresende auslaufen. Es ist bedauerlich, dass sich die EZB in dieser Frage noch immer eine Hintertür offenlässt.“ Auch in punkto Zinsen mahnte Peters einen rascheren Kurswechsel der Notenbank an. „Die Negativzinsphase ist inzwischen ein Anachronismus – ein Anachronismus, der nicht nur Sparern und Anlegern in den letzten Jahren teuer zu stehen gekommen ist.“ Im gesamten Euro-Raum würden Banken unter dem negativen Einlagenzins der EZB leiden. Seit dem Jahr 2014 seien so knapp 20 Milliarden Euro von den Instituten an die Zentralbank geflossen. „Dies ist eine Art 'Sondersteuer', die schmerzhaft ist und für die es keine Rechtfertigung gibt“, kritisierte er. „Nehmen Sie die Negativzinsen aus dem Markt – und zwar so schnell wie möglich!“