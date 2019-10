Europäische Zentralbank: Scholz setzt sich für eine Frau als Lautenschläger-Nachfolge im EZB-Direktorium ein

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will eine Frau für das Direktorium der Europäischen Zentralbank als Nachfolgerin von Sabine Lautenschläger finden. „Ich finde, dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, auch immer schauen müssen, wie diese Gremien zusammengesetzt sind. Reine Männerveranstaltungen sind keine gute Idee“, sagte der SPD-Politiker den Redaktionen von NTV und RTL.