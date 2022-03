Europäische Zentralbank: Wachstumstempo bei Kreditvergabe an Firmen im Euro-Raum hält an

Das kräftige Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum hat auch im Februar angehalten. Banken reichten im vergangenen Monat 4,4 Prozent mehr Kredite an Firmen aus als im Vorjahreszeitraum, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Auch im Januar hatte das Plus bei 4,4 Prozent gelegen nach 4,3 Prozent im Dezember. Die Kredite an Privathaushalte wuchsen im Februar ebenfalls um 4,4 Prozent, nach 4,3 Prozent im Januar.