Europäische Zentralbank: Zinserhöhung in Draghis Amtszeit gilt nicht mehr als sicher

LondonAm Geldmarkt wird eine Zinserhöhung der EZB noch in der Amtszeit von Notenbank-Chef Mario Draghi nicht mehr als ausgemachte Sache angesehen. Dort signalisierten die Terminkontrakte am Freitag, dass Geldmarktakteure erst für den Dezember 2019 fest mit einer Erhöhung des Einlagensatzes rechnen. Noch am Montag galt es als sicher, dass die Währungshüter im Oktober 2019 ihre erste Zinsanhebung seit vielen Jahren beschließen werden. Draghis achtjährige Amtszeit endet am 31. Oktober 2019. Die EZB hatte zuletzt im Jahr 2011 ihre Zinsen angehoben. Dies geschah noch unter Draghis Vorgänger Jean-Claude Trichet. Eine Amtszeit ohne Zinserhöhung wäre für einen Notenbankchef höchst ungewöhnlich.