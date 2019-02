 Europäischer Gerichtshof: Suspendierung von Lettlands Notenbankchef war widerrechtlich

LuxemburgLettland hat im Streit über die Suspendierung seines Notenbankchefs Ilmars Rimsevics vor dem Europäischen Gerichtshof eine Niederlage erlitten. Das baltische Land habe mit diesem Schritt europäisches Recht verletzt, erklärte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) am Dienstag in Luxemburg. Das Land habe keine Beweise für die schweren Verfehlungen erbracht, die dem Zentralbank-Chef zur Last gelegt worden seien. Rimsevics war im Februar 2018 wegen Korruptionsvorwürfen vorläufig untersagt worden, sein Amt als oberster Währungshüter des Landes für die Dauer der Ermittlungen weiterzuführen. Die Europäische Zentralbank (EZB) und Rimsevics selbst hatten gegen die Suspendierung geklagt.