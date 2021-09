Europas Banken: Bankenaufsicht warnt vor Aufbau von Risiken im Finanzsystem

Geldhäuser in Europa müssen sich aus Sicht der EZB-Bankenaufsicht mit dem Aufbau von Risiken im Finanzsystem infolge der Coronakrise beschäftigen. Bislang hätten die Institute zwar mit Hilfe staatlicher Stützungsmaßnahmen die Pandemie relativ robust durchstanden, sagte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria in einem Beitrag zum Fachmagazin „Eurofi“, den die Aufseher am Mittwoch auf ihrer Webseite veröffentlichten.