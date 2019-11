„European Banking Regulation“: Bafin sieht Fusionen nicht als Allheilmittel für deutsche Banken

Zusammenschlüsse von Banken sind nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin keine Antwort auf die Dauertiefzinsen und die neue Konkurrenz durch Technologieriesen wie Apple, Google & Co. „Glaubt wirklich jemand ernsthaft, dass der deutsche Bankenmarkt profitabel würde, wenn wir statt aktuell 1400 Banken nur noch fünf- oder sechshundert hätten?“, so der oberste Bankenaufseher der Bafin, Raimund Röseler, am Montag auf der Handelsblatt-Regulierungskonferenz „European Banking Regulation“ in Frankfurt.